'Bureaucratie maakt Thermphos niet veiliger'

In de commissie bestuur hamerden SP, SGP en GroenLinks op de veiligheid op en rond het fabrieksterrein bij Nieuwdorp, waar gevaarlijks fosforresten worden opgeruimd. ,,Wij zijn als provincie handhaver en even geen samenwerkingspartner in de sanering", zei Harold van de Velde (SGP). ,,De veiligheid van de omgeving staat op één, wat er ook gebeurt."

Rapport ILT

,,Aan de ene kant heb je wat er in het boekje staat en aan de andere kant heb je het gezonde verstand", zei De Reu. ,,We gaan niet iedereen die met de sanering bezig is opzadelen met allerlei bureaucratie." Hij maakte de vergelijking met een café dat geen alcohol meer schenkt, maar toch aanmerkingen krijgt over een verouderde alcoholvergunning. Thermphos is geen fosforfabriek meer, maar de saneerders worden wel aan verouderde vergunningen gehouden. De Reu: ,,We sturen er nu iedere week een hooggekwalificeerde medewerker van de milieudienst RUD heen die daarover rapporteert. Dat is een veel betere controle van de veiligheid dat achter een beeldscherm kijken of de vergunning klopt."