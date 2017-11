Bungalowverhuur groeit explosief in Zeeland

VLISSINGEN - De populariteit van bungalowparken zit in onze provincie enorm in de lift. Zowel het aanbod van het aantal slaapplekken als het aantal overnachtingen in een bungalow groeide in geen enkele provincie zo sterk als in Zeeland.

Het gaat goed met de huisjesterreinen in Nederland, blijkt uit de groeicijfers van de afgelopen vijf jaren. Het aantal slaapplekken nam toe met 4% naar een totaal van ruim 300.000. Het aantal overnachtingen steeg met 17% naar een totaal van 37 miljoen in 2016. De voorlopige cijfers van 2017 tot en met augustus laten ook weer groei zien (+5% ten opzichte van 2016).

In vijf jaar tijd groeide in Nederland het aantal huisjesparken van 1.408 tot 1.517 bedrijven (bron: CBS). Met name in de provincies Zeeland (+30%) en Groningen (+28%) steeg het aanbod fors. Een huisjespark in Nederland telt gemiddeld circa 200 slaapplekken. De tien grootste bungalowketens tellen gezamenlijk 228 parken, wat neerkomt op 15% van het parkaanbod. Roompot is de grootste aanbieder qua aantal parken (61) gevolgd door Landal met 54 parken. Roompot heeft 22 parken in Zeeland, Landal 7.

Aantal overnachtingen

Het aantal overnachtingen steeg naar 37 miljoen in 2016, waarbij in Zeeland de grootste groei is gemeten. Hier steeg in vijf jaar het aantal overnachtingen met 50% naar 4,5 miljoen. Het haalt hiermee bijna Noord-Brabant in dat op de tweede plaats staat na Limburg, de provincie die met 6,1 miljoen overnachtingen verreweg het meest in trek is bij de toeristen.