Bungalow met kunstwerk aan de voorgevel staat te koop: ‘Het huis was helemaal verwaarloosd’

Henk: ,,Door onze drukke banen in Capelle aan den IJssel. Ik was makelaar met een kantoor aan huis en we hadden behoefte aan rust. Mijn vader was gek van de zee en had een plek op Camping International. Mijn ouders hadden twintig jaar geleden mantelzorg nodig en we zochten een woning waar we dit konden realiseren. Op de plek van de oorspronkelijke garage is een badkamer en slaapvertrek gemaakt. We hebben hier in het begin met z’n vieren gewoond tot mijn ouders een woning toegewezen kregen in appartementencomplex Vronenburg,. Ze zijn daar als eerste bewoners komen wonen.”