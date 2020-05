Bulgaarse dieseldieven verdacht van meerdere bedrijfsinbraken in Zeeland

Grensarbei­ders kunnen experts online hemd van het lijf vragen

15:28 GOES - Experts maken mensen die onlangs als grensarbeiders aan de slag zijn gegaan of die met corona-crisis in relatie tot werken in het buitenland worstelen wegwijs tijdens een eerste online-sessie. Die vindt plaats op donderdag 4 juni en is bedoeld voor grensarbeiders uit Zeeland en Oost-Vlaanderen.