Bulgaars viertal moet cel in voor Rillandse roofmoord: 17 en 12 jaar

Etty Hillesum spreekt leeftijds­ge­no­ten van nu aan

13:11 Eind november is het 75 jaar geleden dat Etty Hillesum in Auschwitz werd vermoord. Ze was 29 jaar. De in Middelburg geboren vrouw liet dagboeken en brieven na die in vele talen werden vertaald. In aanloop naar haar sterfdatum vertellen vijf mensen over hoe het dagboek van Etty Hillesum hen inspireert. Vandaag aflevering 4: leeftijdsgenoot Berbel Lippe.