Buitenlandse toeristen in Zeeland nu in de meerderheid

De VVV-voorman ziet dan ook geen reden tot zorg. ,,Al vind ik wel dat we alert moeten blijven op de binnenlandse markt. We voeren ook hier diverse campagnes, omdat ervoor te zorgen dat we in die concurrerende markt ons aandeel behouden. Tegelijkertijd weten we dat in de buitenlandse markt nog steeds veel groeipotentie zit. Als we die verder kunnen laten groeien, zijn we minder kwetsbaar."



Alle toeristen in Zeeland waren tot en met augustus goed voor bijna 7,7 miljoen overnachtingen. Dat is 1,5 procent meer dan een jaar geleden.