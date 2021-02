Buitenlandse toerist bleef weg in najaar

Eens een Zeeuw... René Melio emigreerde naar Oostenrijk: ‘Maar ik ben trots dat Borsele in mijn paspoort staat’

25 februari Een Zeeuwse kap in de ontbijtruimte, foto’s van Zeeuwse klederdracht in de woonkamer en de Zeeuwse knop aan de muur op het balkon. Je zou haast vergeten dat de bed and breakfast van René Melio (49) zich niet in Heinkenszand, maar in het Oostenrijkse Pusterwald bevindt. ,,Ik vind het leuk om onze gasten over mijn geboorteplek te vertellen.”