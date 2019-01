Ook in Zeeland dreigt een tekort aan tandartsen. Minister Bruno Bruins (VVD, medische zorg en sport) bevestigde dit deze week in antwoord op vragen in de Tweede Kamer. Zeeland telt relatief veel oudere tandartsen. Vorig jaar was meer dan de helft , 57 procent, van de Zeeuwse tandartsen ouder dan vijftig jaar. Omdat er elk jaar meer tandartsen met pensioen gaan dan er jonge tandartsen van de Nederlandse opleiding komen, vullen buitenlandse tandartsen de opengevallen plaatsen op.

Zeeland heeft van alle provincies het hoogste percentage buitenlandse tandartsen, aldus de KNMT. Inmiddels heeft een op de drie in Zeeland werkende tandartsen een diploma in het buitenland gehaald. Bijna driekwart van hen heeft in België tandheelkunde gestudeerd. Ook komt een flink aantal van hen uit Spanje.

Buitenlandse tandartsen zijn goed opgeleid en beheersen de Nederlandse taal. Sinds 2017 moeten ze immers slagen voor een taaltoets voordat ze in Nederland mogen werken. Maar er is meer nodig dan opleiding en taal, stelt de KNMT. De werkwijze in Nederland verschilt vaak met die in het land van herkomst. Preventie en werken in teamverband met preventie-assistenten en mondhygiënisten staan in Nederland voorop. Verder gelden in Nederland specifieke regels rond bijvoorbeeld hygiëne en het maken van röntgenfoto's. Daarom heeft de KNMT de leergang ‘Thuis in de Nederlandse mondzorg’ opgezet die op verschillende plaatsen in het land gevolgd kan worden.