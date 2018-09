Buitenlandse studenten over Zeeland: het is hier geweldig, maar wat sluiten de winkels vroeg!

video I pollVLISSINGEN - Klagen, dat kunnen wij Nederlanders als de beste. Niks is goed en alles kan beter. Deze vijf buitenlandse studenten zien dat anders. Wat zijn we toch een extreem vriendelijk, behulpzaam volkje! En wat is Nederland toch veilig, georganiseerd en fris!

Irinia Ciobotaru (19, Roemenië), HZ in Vlissingen

Volledig scherm Irinia Ciobotaru © Lex de Meester Met verbazing stond ze te kijken naar de prijzen in de supermarkt: lager dan in Roemenië, waar de lonen toch niet bepaald hoger zijn. ,,Een plak paté bij de Lidl kostte nog geen euro; bij ons vier keer zo duur", zegt de chemie-studente. Hier gaat ze 's avonds na tienen zonder angst de deur uit. ,,Dat doe ik in mijn woonplaats Boekarest niet. In sommige delen van de stad moet je altijd over je schouder kijken. Daar gebeuren zelfs overdag nare dingen." Het leven in Nederland is veilig en comfortabel, vindt Irinia. Op straat is iedereen vriendelijk en behulpzaam, de leraren staan open voor kritiek, de huren zijn lager en de steden zijn groener dan Boekarest, waar je naar het park moet om een boom te zien. Is er dan niets wat beter kan? ,,De Nederlandse keuken is wat beperkt", lacht Irinia verontschuldigend.

Victoria Claudino Bastos (19, Brazilië), HZ in Vlissingen

In Salvador, de stad waar Victoria vandaan komt, kan ze niet over straat lopen met haar telefoon in haar hand. ,,Of mijn horloge om", zegt de 19-jarige chemiestudente. ,,Dan word ik overvallen. Ik woon in een beveiligd appartement met een gemeenschappelijke ruimte. Daar ben je veilig. Daarbuiten moet ik kostbaarheden verstoppen. Als vrouw word je in Brazilië bovendien veel lastiggevallen, de verhouding tussen de seksen is heel anders, veel ongelijker. Je ziet het ook aan de manier waarop vrouwen zich kleden. Om 8 uur 's morgens komen meiden daar de klas binnen alsof ze op het punt staan uit te gaan. Hier is de relatie tussen mannen en vrouwen veel meer ontspannen. Je kunt gewoon jezelf zijn."

Volledig scherm Victoria Claudino Bastos. © Lex de Meester Ook zij vindt Nederland goedkoop. ,,Een liter melk is bij ons vijf euro!" Nederland, met zijn tolerante softdrugsbeleid, vindt zij een verademing. ,,In Brazilië kreeg ik op mijn achtste voor het eerst drugs aangeboden. Op school, op straat, overal lopen dealers." Wat haar ook verbaasd heeft: ,,Jullie winkeltijden! De eerste dag dat ik aankwam, stond ik voor een gesloten deur. Om 7 uur 's avonds! En pas om 9.30 uur open!"

Julian Nissan (19, Palestina), HZ in Vlissingen

Hij heeft een kruisje om zijn nek. Drie weken geleden kwam de chemiestudent aan, vers uit Bethlehem: ,,The Holy Land!" De voorbereidingen duurden twee maanden: ,,Visa's, checkpoints, papierwerk, eindeloos. Het heeft veel moeite gekost om hier te komen." Maar het was het waard. ,,Liefde op het eerste gezicht. Ik hou van jullie kleine, gezellige stadjes. Van Nederlanders wist ik niks, maar ik voel me zo welkom! De mensen zijn extreem vriendelijk. Iedereen spreekt Engels, je legt makkelijk contact. Ik heb het gevoel dat ik altijd hulp zou krijgen, als dat nodig is. De steden zijn heerlijk ordelijk en schoon, Nederland is goed georganiseerd. Die fietsen! Als ik thuis ben, wil ik een fiets."

Volledig scherm Julian Nissan © Lex de Meester Hij is idolaat van het strand, de zee, de frisse lucht. ,,Schone lucht! Hier adem je écht!" En ook Julian vindt de verhouding tussen mannen en vrouwen relaxed. ,,In mijn land kun je vrouwen op straat geen hug geven. Zelfs geen hand. Je moet altijd een beetje afstand houden." Enige nadeel: ,,Uh... het eten..."

Ariel Teo (20, Singapore), UCR in Middelburg

,,Middelburg ziet eruit als een oude sprookjesstad. Het is hier zo mooi! In Singapore heb je alleen maar hoge gebouwen: hier zie je de daken tenminste. Mensen lachen naar je op straat. Een fietser zei zelfs 'goedemorgen' tegen me. Het is zo vriendelijk hier! Het is een misverstand dat je in Singapore gearresteerd kan worden als je kauwgom op straat gooit; je kunt het gewoon nergens kopen. Je ziet in de stad wel meer schoonmakers. Toch vind ik het hier ook mooi en schoon op straat."

Volledig scherm Ariel Teo © Lex de Meester Waar ze zich over verbaasd heeft? ,,Dat de winkels zo vroeg sluiten. Toen ik hier net aankwam, wilde ik op zondag even de stad in. Maar alles was gesloten! In Singapore kun je om twee uur 's nachts nog al het eten kopen dat je maar wilt. En je kunt alles thuis laten bezorgen. Het voordeel: ik heb beter leren koken. En als ik 's avonds wil snacken, eet ik een pizza als ik wil snacken, of ik eet de kant-en-klare noodles die mijn moeder voor mee meenam."

Jorge Ortega (22, Mexico), UCR in Middelburg

Nederlanders zijn 'zuinig', dat viel Jorge het meest op toen hij net in Middelburg kwam. ,,Als je met iemand koffie gaat drinken, dan betaalt ieder voor zichzelf. En als je een keer trakteert, dan zeggen jullie: 'volgende keer betaal ik voor jou'. In ons studentenhuis was er een keer een discussie na het eten, omdat iemand meer kaas gebruikt had. Diegene zou dan meer moeten betalen." Toch vindt Jorge die zuinigheid ook wel eens handig. ,,Je hoeft niet uit beleefdheid te trakteren, terwijl je geen geld hebt. Aan de andere kant: soms wil ik gewoon graag iemand trakteren."

Volledig scherm Jorge Ortega © Lex de Meester Jorge vindt het verbazingwekkend hoe snel de Nederlanders overschakelen op het Engels, als ze merken dat hij buitenlands is. ,,Dat heb ik in geen enkel ander land gezien. Zelfs oudere mensen doen het. Nederlanders zijn heel ontvankelijk voor andere culturen. Ik heb me nooit buitenlander gevoeld. Ik hou van die 'vibe'."