Buitenbaden hebben deze zomer nog geen slechte dag gehad

Zelf ook een duik nemen in een openbaar buitenbad?



In Zeeuws-Vlaanderen kun je naast De Honte in Kloosterzande ook terecht in zwembad Elderschans in Aardenburg, Reynaertland in Hulst, en de vijf Vliegende Vaart-baden in Terneuzen, Sas van Gent, Koewacht, Zaamslag en Axel.



Op de Bevelanden is er Den Inkel in Kruiningen, het Groenewoud in Kapelle, De Stelleplas in Heinkenszand, het Wissebad in Wissenkerke. Op Tholen vind je De Haestinge in Sint-Maartensdijk en De Spetter in Tholen.