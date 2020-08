Buiten de lijnen is dit seizoen alles anders

Bij een kleine dorpsclub is het nog overzichtelijk. Eén veld en een handjevol publiek. Hoe anders is dat op een groot sportcomplex als Het Schenge in Goes, waar onder meer de voetbalclubs GOES en SSV’65, de Goese Mixed Hockey Club, korfbalvereniging TOGO, rugbyclub Tovaal en atletiekvereniging AV’56 hun thuisbasis hebben. Met uitzondering van GOES delen ze dezelfde hoofdingang tot Het Schenge.

De voetbal- en hockeyclub hebben elk meerdere velden. Door wedstrijden niet tegelijk te laten beginnen en zoveel mogelijk te spreiden over de dag hopen ze de drukte bij het komen en gaan en in de kantine zoveel mogelijk te vermijden. Etienne Verhoef van de hockeyclub denkt dat dit wel zal lukken.,,We hebben drie velden. Het lukt wel om de jeugdwedstrijden op zaterdag te kunnen spelen, al zal niet altijd om voor 16.00 uur de laatste wedstrijd zijn gespeeld.”