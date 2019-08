Buiig weekend, maar Zeeland komt beter weg dan de rest van het land

Vanavond gaat het licht regenen, maar de meeste neerlag valt waarschijnlijk vannacht. Morgen begint de dag grijs en kan het nog regenen. In de middag zijn er droge perioden en kunnen buien ontstaan, maar deze kunnen ook aan Zeeland voorbijgaan. Zeker in het westen van de provincie kan het wel eens een droge middag worden.

Als de zon ook maar een beetje doorbreekt is het meteen heerlijk weer, want met 20-21 graden is het zeker niet koud. In de regio van Hulst kan het 23 graden worden. Het is wel wat winderig (matig tot vrij krachtig met windstoten van 40-55 km/uur) .

Buien

Zaterdagavond kan het een tijd droog blijven. In de nacht naar zondag zijn er perioden met regen en ook zondag kan het in de eerste helft van de ochtend regenen. Daarna zijn er droge perioden en kunnen buien ontstaan. In de middag is in het westen van de provincie de kans op neerslag 25-30 procent en dus helemaal niet zo groot. In het oosten van de provincie is de kans op een bui 50 procent, maar nog steeds kleiner dan het midden en oosten van het land. Daar moeten mensen met 55-70 procent kans op neerslag wel rekening houden met buien.