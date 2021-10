BTZ verliest kort geding rond thermisch gereinigde grond

Nog twee coronapa­tiën­ten bij ZorgSaam, vier bij Adrz

11 oktober GOES / TERNEUZEN - In de twee Zeeuwse ziekenhuizen worden nog zes coronapatiënten verpleegd: twee bij ZorgSaam in Terneuzen en vier bij ziekenhuis Adrz in Goes. Vorig week waren er acht patiënten in totaal.