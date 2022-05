Brutale moord in Zwin deed Knokke opschrikken: ‘Hij wou wat papieren pakken. Seconden later schoot hij genadeloos vier agenten neer’

Graffiti­spui­ters die 'ACAB' schreven op auto's en gebouwen van de politie te zien in Opsporing Verzocht

VLISSINGEN - Tot nu toe onbekende graffitispuiters hebben in februari op politie-auto's en politiebureaus een ‘ACAB-tag’ geplaatst. ‘ACAB’ staat voor ‘All Cops Are Bastards’ en wordt officieel gezien als een vorm van groepsbelediging. Vanavond zijn beelden van de daders te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

10:09