Brussel maakt bezwaar tegen reisverboden Duitsland en België

UPDATE 16.45 UUR Drukte op corona-afdelingen Adrz en ZorgSaam schommelt iets

22 februari GOES / TERNEUZEN - Net als vorige week worden in totaal 21 Zeeuwen voor corona behandeld in de ziekenhuizen in Goes en Terneuzen. In Zeeland worden 3 covidpatiënten van buiten de provincie verpleegd, 2 meer dan een week geleden.