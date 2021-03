Bruist het nachtleven ooit weer in Zeeland? ‘Toekomst ziet er donker en grauw uit’

Meer coronapa­tiën­ten overge­plaatst van Goes naar Terneuzen

8 maart GOES / TERNEUZEN - Het aantal coronapatiënten in de twee Zeeuwse ziekenhuizen is opnieuw toegenomen. In Goes en Terneuzen liggen in totaal 35 mensen, allemaal afkomstig uit Zeeland. Dat zijn 5 Zeeuwse patiënten meer dan een week geleden.