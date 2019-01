Bruinvis gekiekt? Check hoe hij heet in nieuwe foto-catalogus

VLISSINGEN - Van bultruggen, orka’s en tuimelaars bestaan ze al jaren, maar van bruinvissen was het er nog niet. Stichting Rugvin heeft nu de eerste publiektoegankelijke foto-identificatiecatalogus van bruinvissen ter wereld gepresenteerd. De catalogus geeft door middel van foto’s een overzicht van verschillende bruinvissen die in de Oosterschelde leven.

Aan de hand van foto’s kunnen individuen worden herkend en daardoor jarenlang worden gevolgd. Deze methode kan waardevolle informatie opleveren en vormt de basis voor onderzoek naar tal van onderwerpen, zoals sociale banden tussen dieren en overlevingskansen.

Sinds 2015 maakt Stichting Rugvin tochten op de Oosterschelde om bruinvissen te fotograferen. Zo zijn er inmiddels duizenden foto’s die in een fotodatabase per individu zijn gesorteerd. Bruinvissen zijn individueel te herkennen aan het pigmentpatroon, de rugvinvorm, littekens en inkepingen in de rugvin of op de rug achter de rugvin. Het sorteren en matchen van foto’s vergde veel tijd en een oog voor detail. In de catalogus die is verschenen staan van elke duidelijk gefotografeerde bruinvis een paar foto’s.

Vaste bewoners

De individuen in de catalogus zijn minimaal één keer, maar meestal vaker, gefotografeerd in de periode van 2015 tot en met 2018. Ook voor 2015 werden al foto’s verzameld. De bruinvissen in de catalogus zijn vergeleken met de individuen op oudere foto’s. Meerdere dieren bleken ook voor 2015 al in de Oosterschelde aanwezig te zijn. Met het foto-identificatieonderzoek is duidelijk geworden dat zeker 18 bruinvissen al minimaal vijf jaar in de Oosterschelde zwemmen en dus vaste bewoners van dit gebied zijn.

In tegenstelling tot de Noordzee, waar het aantal bruinvissen per seizoen wisselt doordat ze naar andere gebieden trekken, lijkt het erop dat veel bruinvissen jaarrond in de Oosterschelde aanwezig blijven. Ze zijn ooit door de Oosterscheldekering naar binnen gezwommen of in de Oosterschelde geboren en daarna gebleven.