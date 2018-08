Brug Sluiskil wordt een weekend afgesloten voor verkeer

Jan de Graaf van WVO heeft zorgen over de ouderen­zorg: 'We zijn niet allemaal Hendrik Groen'

8:30 VLISSINGEN - We moeten nu verzinnen hoe de ouderenzorg goed én betaalbaar blijft, nu het land wel vaart. En niet onder druk van economische crisis, bezuinigingsdrift en politieke hypes. Aftredend directeur Jan de Graaf van WVO Zorg is bezorgd over de krachten die op de ouderenzorg inwerken. ,,Ik hoop dat het niveau van de zorg een heel eind in stand blijft."