Brouwerseiland komt er voorlopig niet

De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor de dertien kunstmatige eilanden van in totaal 55 hectare in de Grevelingen waarop ruim 300 vakantievilla’s hadden moeten komen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Brouwerseiland houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Initiatiefnemer Brouwerseiland BV wil in de Grevelingen een recreatiepark met dik driehonderd luxe woningen en een jachthaven aanleggen. Dat stuit op groot verzet van onder meer zeil- en surfclubs en natuurorganisaties. Zij zijn bang dat het project de natuur in de omgeving en het windsurfgebied bij de Brouwersdam aantast.

Geen onderzoek gedaan

De bebouwing, de duinen en de beplanting in het bestemmingsplan mogen hoger worden dan waar eerst vanuit werd gegaan. Maar naar de gevolgen daarvan is geen onderzoek gedaan, oordeelt de Raad van State. Daardoor is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de windcondities van het surfgebied bij de Brouwersdam. Ook is niet duidelijk of het surfstrand daar toegankelijk is voor de surfers en of er voor hen voldoende parkeergelegenheid is. Bovendien is er in de onderzoeken geen rekening mee gehouden dat in de buurt vaste rust- en ligplaatsen van zeehonden liggen. Om die redenen vernietigt de Raad van State het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het project.

Gevolgen voor de natuur

Bovendien, stelt de Raad van State, is niet uitgesloten dat het project de Natura 2000-gebieden in de omgeving aantast. De aanvoer van zand dat wordt gebruikt bij het opspuiten van de eilanden kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta. Daarnaast zijn de gevolgen voor de niet-broedvogels zoals de fuut, de aalscholver en de kleine zilverreiger in het natuurgebied Grevelingen niet voldoende onderzocht, terwijl het al niet goed gaat met deze vogels in dat gebied, aldus de rechter. Zo komt een deel van het project in dat natuurgebied te liggen, waardoor de vogels moeilijker voedsel kunnen vinden. Daarom heeft de Raad van State ook de natuurvergunning voor het project vernietigd.

Geen definitief ‘nee’

De uitspraak van de Raad van State betekent geen definitief nee. Er is sprake van tekortkomingen in de besluiten voor Brouwerseiland. Als de betrokken overheden door gaan met het project, zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig.

Medio 2017 werden bijna 19.000 handtekeningen onder tegenstanders opgehaald. Ook werd zo’n 20.000 euro binnengeharkt via crowdfunding. Geld dat gebruikt is om de gang naar de Raad van State voor te bereiden. Nadat de gemeente Schouwen-Duiveland het plan vorig jaar goed keurde, stapten tegenstanders naar de Raad van State.

Aantasting

Zij keren zich onder meer tegen het plan omdat de open ruimte van het gebied wordt aangetast en de wind in een (Europees) belangrijk surfgebied wordt weggenomen. Ook voor aantasting van de natuur wordt gevreesd. Een deel van het plangebied ligt in Natura-2000 gebied. In zo’n beschermd natuurgebied mag alleen worden gebouwd als daar een ‘groot maatschappelijk belang’ mee gemoeid is. ,,En daar vallen recreatiewoningen zeker niet onder”, betoogde Rob Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie tijdens die zitting voor de Raad van State in september.