Brouwer Kees Bubberman kiest altijd zijn eigen pad

‘Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets.’ Tegeltjeswijsheid uit de kantine van Brouwerij Kees! in Middelburg. Aan het hoofd van de brouwerij staat Kees Bubberman (53), een man zonder opsmuk. Een eenvoudig kantoor, simpele spijkerbroek en eenvoudig grijs T-shirt, praktisch kapsel. Toch is Kees een opvallende verschijning. ,,Ik was thuis de jongste, maar wel de grootste.”