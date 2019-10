Broers Sauer krijgen prijs voor vluchtelingenvakanties op camping in Domburg

De twee broers organiseren samen met hun Russische vriend Yuri al drie jaar lang belangeloos vakantieweken voor vluchtelingenkinderen en hun ouders op camping Yogabee in Domburg.

De jury die de VluchtelingenWerk Awards uitreikte, vindt het werk van de broers Sauer ‘inspirerend’. Directeur VluchtelingenWerk en juryvoorzitter Abdeluheb Choho: ,,Zo kunnen vluchtelingen voor even alle onzekerheid rond de asielprocedure vergeten en zich weer even mens voelen. Bovendien is het bijzonder dat de broers ook andere jongeren hiermee bereiken en inspireren mee te doen.”