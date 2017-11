Broers Gert en Jan Kuipers schrijven over hun jeugd: 'Vader sloopte het interieur'

Het beeld dat uit de verhalen oprijst is vrij alarmerend. De broers groeiden op in wat zij met een net woord een 'disfunctioneel' gezin noemen. Dat disfunctionele zat vooral in de vader. Hij was 'mismaakt door polio' (pag. 25), had een klompvoet en wordt in het boek 'een weerzinwekkende kreupelpoot' (pag. 22) genoemd. Het huwelijk was slecht. Pagina 41: ,,Vader, die toch één gebrekkige hand en arm had, was uit alle macht aan het proberen moeder te wurgen met een van haar eigen nylons van het wasrekje. Het was een dikke, bruine nylonkous, en die zat met elke halflamme ruk van vader dichter om moeders nek.''



Jan Kuipers zegt nu over het gezin in Zaamslag: ,,Het was wel uitzonderlijk, zoals het bij ons toeging. Vader was gewelddadig, hij sloopte het interieur. Scheiden was in die tijd nog niet zo makkelijk. Onze ouders hebben er zes jaar over gedaan.''