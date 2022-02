Broers Jussen zijn internationale pianovirtuozen

Vliegtuig in, vliegtuig uit. Concertzaal in, concertzaal uit. Dat is in een notendop het leven van de succesvolle pianisten Lucas en Arthur Jussen. Ondanks hun jonge leeftijd hebben ze al veel ervaring in het internationale concertcircuit. Ze traden niet alleen op met nagenoeg alle Nederlandse orkesten, maar waren ook te gast bij onder andere The Boston Symphony Orchestra, The Philadelphia Orchestra, en de Symfonieorkesten van Montreal, Sydney, Singapore en Shanghai. Het album van de broers met werken van Beethoven verwierf de platina status en het Mozartalbum en de Schubertopname de gouden status. ,,We hebben al in mooie zalen opgetreden, het Concertgebouw in Amsterdam, Mozarteum in Salzburg en het Konzerthaus in Berlijn”, vertelt Arthur. ,,En toch hebben we ook dierbare herinneringen aan kleinere podia. Twee weken geleden speelden we in een relatief kleine zaal in Cambridge in Engeland. Na afloop keken we elkaar aan en hadden we een speciaal gevoel. De omvang of historie van de zaal bepaalt niet het succes van het optreden.”