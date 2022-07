Broers blijven vastzitten in zaak-Tim van der Steen

zomerserie: mijn favoriet Strandpa­vil­joen Biggekerke is ouderwets goed. ‘Wij verkopen geen toeters en bellen’

Bijna alle strandtenten gaan mee met de tijd. Strakke inrichting, chille loungemuziek uit de speakers en mojito en pornstar martini op de cocktailkaart. In de bediening jonge mensen die niet zouden misstaan op catwalks of in muziekvideo’s.

18 juli