Broers Azimi waarschijnlijk morgen weer vrij

De broers werden dinsdag aangehouden tijdens een grote inval in een kantoor van hun hotel De Elderschans en het naastgelegen kasteeltje, waar ze wonen. Ze worden verdacht van hypotheekfraude, witwassen en valsheid in geschrifte.

Verdachten mogen in eerste instantie drie dagen worden vasthouden. Als het OM daarna een nog langere hechtenis nodig vindt, moet de rechter-commissaris dat goedkeuren. Er moeten dan wel zwaarwegende redenen zijn. ,,Voor ons is dat hoogstwaarschijnlijk niet nodig", zegt een woordvoerder van het OM.

Op verschillende locaties worden nog acht verdachten verhoord. Over de uitkomsten is nog niets te zeggen. ,,We gaan morgen een eerste balans opmaken", geeft de OM-woordvoerder aan. Hij gaat ervan uit dat de broers verdachten blijven.