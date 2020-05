Broeder Dieleman verkoopt nieuw album noodgedwongen zelf. Vanuit een bakfiets

POLL Was de droogte maar voorbij: ‘Ik kan moeilijk een regendans­je maken’

19:34 OSSENISSE - Nooit eerder was het zo vroeg in het jaar zo droog. Als het de komende twee weken ook niet of nauwelijks regent - en dat is de verwachting - hebben de grutto’s niks te eten, sterft het vlas af, worden uien ondergeploegd en zullen er meer natuurbranden woeden. ,,Dit is wel extreem."