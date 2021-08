Broeder Dieleman over Middelburg: ‘Ik vind het interessant om te zien wat er leeft en groeit in zo’n stad’

Niet omdat het hem ontbreekt aan Zeeuwse trots. Integendeel. Hij is een geboren en getogen Zeeuw, zingt in het Zeeuws dialect en verwerkt graag personages en gebeurtenissen uit de Zeeuwse geschiedenis in zijn werk. Het heeft meer te maken met zijn kritische houding tegenover de manier waarop Zeeland wordt gepromoot. ,,De meeste campagnes zijn flinterdun en nietszeggend. Neem het Zeeuws Meisje. Dat zegt toch helemaal niks over Zeeland? Ik herken mijn oma daar niet in en dat was een écht Zeeuws meisje.’’ Tonnie zal ons dan ook niet de ‘toeristische trekpleisters’ laten zien als we met hem op pad gaan in Middelburg, maar weet ons te verrassen met boeiende verhalen bij plekken waar je altijd achteloos voorbijliep.