Broeder Dieleman opnieuw in zee met zijn grote held

Nu is er een vervolg. Dat is mede ingegeven door het jongste album van broeder Dieleman: De liefde is de eerste wet, geïnspireerd door kunstenaar Jan de Prentenknipper (1798-1870). ,,Ik vind die tekst zo mooi en wilde kijken hoe ik die verder kon brengen”, zegt Dieleman. ,,Het leek mij ook een goede titel in Engels: Love is the first law. Die regel heb ik Will gemaild, want ik weet dat hij van dit soort uitdagingen houdt. Hij is met die tekst aan de slag gegaan en heeft op zijn beurt mij ook een titel gestuurd.”