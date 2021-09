Britt (18) raakte hulphond Tristan kwijt bij het Veerse Meer: ‘Ik kan niet zonder mijn grootste maatje’

Britt was zaterdag samen met een coach en natuurlijk hond Tristan aan het trainen aan het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk, vlakbij De Meerkoet. Het ging mis toen de Sheltie (een soort kleine Schotse Collie) een oefening moest doen, waarbij hij los was en van de coach naar Britt toe moest lopen. ,,Het was niet eens zo’n grote afstand, maar hij moest wel om een bosje heen’’, vertelt Lilian Bruggeman, de moeder van Britt. ,,Het is gissen, hoor, maar ik vermoed dat hij onderweg een konijn of zoiets heeft gezien en daar achteraan is gegaan.”