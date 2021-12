Brief van Martijn tussen de reclamefolders: echte woningzoeker of cowboy-investeerder?

Hij wil een woning met 3 of 4 slaapkamers en heeft maximaal 200.000 euro te besteden. Martijn heeft ook belangstelling in een klushuis, staat er op het witte A4-tje dat ondertekend is door Martijn de Zwart. Inclusief email-adres en telefoonnummer.

Wil deze woningzoeker zó graag in Zeeland wonen dat hij zijn oproep laat meesturen met een pakket reclamefolders? Per 1000 pakketten ben je 40 euro kwijt aan Spotta, de landelijke bezorgdienst van reclamefolders. De brief is in meerdere Zeeuwse plaatsen gezien. Van Middelburg tot Zoutelande. Zelf houdt Martijn zich onbereikbaar. Hij reageert niet op mails. En wie belt krijgt een voicemail.