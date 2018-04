Brief aan de Tweede Kamer: kom afspraken na en verhuis de marinierskazerne naar Vlissingen

Daarvoor pleiten de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel departement Zeeland en de Zeeuwse Innovatie Groep stichting ZIGZAG in een brief aan alle fracties in de Tweede Kamer.

De organisaties benadrukken dat 'de verhuizing van de marinierskazerne de afgelopen acht jaren met veel zorg is voorbereid'. ,,Er zijn contracten en convenanten gesloten en er zijn de nodige investeringen gedaan.''

De Maatschappij en ZIGZAG hebben er begrip voor dat niet iedereen staat te springen om te gaan verhuizen. ,,In die zin is het belangrijk dat zeker ook de mariniers snel duidelijkheid krijgen en dat de minister de gemaakte keuze voor Vlissingen expliciet bevestigt. Het gaat immers om meer dan personele belangen. Het gaat nadrukkelijk ook over het realiseren van een nieuwe en duurzame kazerne in Vlissingen.''

Maar de rol die de commandant van de mariniers, brigade-generaal Jeff Mac Mootry, speelt vinden ze niet verstandig, schrijven ze aan de Kamerfracties.

Ze doen dan ook een 'klemmend beroep' op de fracties 'om er op toe te zien en tegelijkertijd te bevorderen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen'. ,,We rekenen op de betrouwbaarheid van de overheid. Het gaat, met nogmaals begrip voor de emoties, om de toekomst van het Korps Mariniers, in dit kader bezien is Vlissingen met de havens en de nabijheid van België de ideale locatie.''