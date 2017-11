Brexit kan Zeeuwse export raken

Door de lage pond en de sterke euro moet de Britse consument steeds meer betalen voor Zeeuwse aardappelen, uien en fruit. In een nieuw rapport over de Brexit waarschuwt ABN Amro dat de export van landbouwproducten kan dalen door de stijgende voedselprijzen in het Verenigd Koninkrijk. Van alle provincies hebben Zeeland en Noord-Brabant het meeste belang bij export naar het VK.

Zo namen de Britten dit seizoen 143.593 ton uien af. Ze waren daarmee bijna de beste klant. Alleen Senegal nam met 170.000 ton meer uien af. De Britten redden wel het uienseizoen voor de Zeeuwse handelsbedrijven door 40.000 ton meer uien te kopen dan het jaar ervoor.

ABN Amro waarschuwt exporteurs echter voor de daling van het Britse pond. Dat maakt Nederlands voedsel duurder voor Britse consumenten. Dit geldt vooral voor fruit, maar ook voor groenten en vlees. Volgens de bank was dat al begin dit jaar merkbaar. De export naar het Verenigd Koninkrijk viel tegen in vergelijking met de uitvoer naar andere Europese importlanden. Mogelijke importheffingen na de Brexit kunnen ertoe leiden dat Nederland - en Zeeland in het bijzonder - zich uit de markt prijst.

Bijna 8 procent van de Zeeuwse exportgoederen gaat naar de westerburen. Dat is boven het landelijke gemiddelde van 6,9 procent. Zeeland voert vooral voedsel uit, zoals uien, aardappelen en diepvriesproducten van met name de aardappelverwerkende industrie. Daarnaast gaan er veel chemische producten vanuit Zeeland de Noordzee over. Overigens is de Zeeuwse export naar het Verenigd Koninkrijk de laatste jaren wel gedaald. In 2008 was die nog 9,9 procent ofwel 607 miljoen euro. Inmiddels is dat zo'n twee procent minder, goed voor een exportwaarde van 472 miljoen euro.

Desondanks is de Britse markt nog steeds van belang voor de Zeeuwse exportbedrijven. Dat bewijst de 40.000 ton uien dit seizoen extra de Noordzee overging. Dat was een welkome meevaller, nu Rusland als afzetmarkt al enkele jaren gesloten is voor landbouwproducten uit de Europese Unie. De Britten moeten ongeveer de helft van de groente en viervijfde van het fruit importeren. De Europese Unie is met 27 procent grootleverancier.