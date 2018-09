Brexit kan files in Zeeuwse havens opleveren

VIDEO Familie dementeren­de Goesenaar dankbaar voor duizenden steunbetui­gin­gen na viral video

11:18 GOES - Jantina Koomen uit Goes is dankbaar voor de duizenden steunbetuigingen die ze kreeg nadat een video over haar dementerende man Gerard viral ging op internet. Dat vertelde ze gisteren in het tv-programma RTL Late Night.