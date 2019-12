Brexit is zwart scenario voor Zeeuwse vissers

Postkan­toor aan huis is altijd dichtbij: ‘Het is leuk vanwege het contact met de mensen’

18:35 VLISSINGEN - Pakketdiensten maken dankbaar gebruik van particulieren om pakketten te bezorgen of vervoeren. Plek over in je huis of je kofferbak? Homerr, ViaTim en PickThisup hebben er geld voor over. Maar het is vooral het contact met de mensen dat het leuk maakt.