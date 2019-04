Breuk in bovenleiding: trein strandt op Zeeuwse lijn, geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke

Er rijden snelbussen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke. De verwachting is dat de storing duurt tot ongeveer 23.45 uur.



De verstoring werd veroorzaakt door een breuk in de bovenleiding. Die breuk is op beide sporen. Daardoor was een trein met 150 inzittenden stil komen te staan bij de overgang ter hoogte van de Noordpoolweg tussen Kruiningen en Krabbendijke.



Rond kwart voor zeven is ProRail begonnende trein te aarden, waarna deze weggesleept kan worden.



Aanvankelijk werd gemeld dat de oorzaak een overwegstoring zou zijn. Toen werd er ook nog van uit gegaan dat het euvel om 19.30 uur verholpen.



Twitter-gebruiker Nathalie Steins zit in de gestrande trein, en doet verslag van haar belevenissen via Twitter.