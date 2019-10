Breskense die leven Esther redde meldt zich: ‘Haar gezicht vergeet ik nooit meer’

Groene energie­reus Ørsted helpt Zeeuwse waterstof­fa­briek van de grond te tillen

6:30 VLISSINGEN - Ook Ørsted, de ontwikkelaar van windpark op zee Borssele 1 en 2, zet zich in voor de bouw van een proeffabriek voor groene waterstof in Zeeland. Het energiebedrijf is daarvoor een samenwerking begonnen met grote industriële bedrijven.