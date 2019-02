Breedband voor Zeeuws buitengebied is gered

,,Dat is meer dan voldoende om ons project voort te zetten", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Om Zeeuwen zonder kabel in het buitengebied toch van internet te voorzien, heeft de provincie de laatste jaren geijverd voor een breedbandverbinding die via lokale masten naar woningen en bedrijven voert.

Deze zogenoemde vast-draadloze verbinding maakt gebruik van het 3,5 GigaHertz netwerk in Nederland. De overheid gaat dat veilen, waardoor de initiatieven voor breedband internet in het buitengebied gevaar liepen. Dat is door Zeeland in Den Haag aangekaart, waarna andere provincies aanhaakten. Ook de Tweede Kamer drong aan op een oplossing. Die is er nu, door tot 2026 100 MegaHertz te reserveren. ,,De Bat: ,,De boel is op orde. Daarna zien we wel of het nog nodig is."