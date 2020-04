Breed Zeeuws Bosoverleg zoekt plekken voor meer bomen

Overvaller van Shell in Middelburg nog voortvluch­tig. Eigenaar: ‘Heel vervelend voor de medewerk­ster’

12:32 MIDDELBURG - De man die gisteravond het Shell-tankstation aan de Roozenburglaan in Middelburg overviel is nog steeds voortvluchtig. Hij maakte niets buit, maar bij de medewerkers van de benzinepomp zit de schrik er goed in.