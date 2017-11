'Breed probleem vraagt om een brede oplossing'

In Amsterdam bond politievrouw Hanneke Ekelmans de strijd aan met de liquidatiegolf en andere vormen van zware (drugs)criminaliteit. Die kennis komt haar goed van pas als kersverse chef van de politie Zeeland-West-Brabant.

Zijn uw ervaringen in Amsterdam doorslaggevend geweest bij de sollicitatie?

,,Laat ik het zo zeggen: ik vind het niet raar dat ze me gevraagd hebben. Het gevraagde profiel paste goed bij het type ervaring dat ik heb. Ik heb veel ervaring opgedaan met de integrale aanpak van de ondermijnende criminaliteit in Amsterdam."

Dat wekt verwachtingen.

,,Ze vragen me inderdaad regelmatig wat ik uit Amsterdam heb meegenomen aan ideeën. Maar je kunt die twee werelden toch niet helemaal met elkaar vergelijken, hoewel Brabant ook een van de hoofdspelers is."

U bent geboren en getogen in de Randstad. Is het nieuwe werkgebied een blinde vlek voor u?

,,In 2015 waren er alleen in West-Brabant al meer liquidaties en moorden dan in Amsterdam. Dit jaar staat de teller in de eenheid al op vijftien geweldsdoden. Heel Nederland kent dit gebied intussen! Er bestaan nauwe banden tussen criminelen die hier drugs produceren en hun collega's in Amsterdam die ze verhandelen."

In verbinding

Wat vindt u tot dusver van de politieorganisatie die u heeft aangetroffen?

,,Die staat als een huis. Ik ontmoet op mijn rondgang collega's die snappen wat ze moeten doen, die gepassioneerd praten over hun werk. Over wat ze gedaan hebben en wat ze willen gaan doen. Ik zie veel slimme, innovatieve ideeën, zoals de inzet van drones. Mensen laten zich hier niet belemmeren door regeltjes. Onze mensen op straat zien veel, kennen iedereen. Ik sprak op werkbezoek in Sint Willebrord een wijkagent. Die had 's morgens een inwoner als verdachte gehoord en was 's middags bij hem op bezoek om zijn thuissituatie op te lossen. Zo ben je als politie in verbinding. Je hebt met uitersten te maken."

Uw voorganger Hans Vissers waarschuwde dat de regio de strijd tegen de boeven niet kan winnen zonder hulp. Hij pleitte voor extra capaciteit.

,,Het gaat niet alleen kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Wat we nodig hebben, zijn goed opgeleide financieel en digitaal rechercheurs. Specialisten die big data kunnen analyseren. Analisten die onze systemen zo bevragen dat er heldere zaken uitrollen, dat we weten wie we uit een crimineel netwerk moeten trekken om maximale schade aan te richten. Daar is veel winst te halen."

In Zeeland en West-Brabant werkt al jaren een Taskforce waarin overheidsdiensten zoals politie, justitie, gemeenten en fiscus samenwerken tegen ondermijnende (drugs)criminelen. Doet de regio dat goed?

,,Toen ik nog hoofdofficier was in Zuid-Oost-Brabant stonden alle neuzen echt nog niet diezelfde kant op. Dat hebben ze hier heel snel voor elkaar gekregen. Mijn complimenten!"

Brede oplossing

U lijkt in een gespreid bedje te zijn beland. Hoeft u alleen nog op de winkel te passen?

Quote Hoe kan het toch dat straatschoffies in een hoog tempo uitgroeien tot gewetenloze, jonge criminelen die liquidaties plegen? ,,Nee. Het is tijd voor de volgende, grote stap tegen de ondermijning. De overheden werken al samen, nu moeten alle maatschappelijke organisaties zich aansluiten: bedrijven, clubs, onderwijs en ook burgers. Criminaliteit is een breed, maatschappelijk probleem dat een brede maatschappelijke oplossing vraagt. Hoe kan het toch dat straatschoffies in een hoog tempo uitgroeien tot gewetenloze, jonge criminelen die liquidaties plegen? Dat moeten we doorgronden."

Criminaliteit zoals wietteelt zit hier volgens deskundigen diep geworteld in de samenleving. Ze lijkt deel uit te maken van het dna van sommige wijken en families. Die burgers zult u ook mee moeten krijgen.

,,Daar ligt de nieuwe uitdaging. In Kaatsheuvel vinden we twee doden bij een drugslab. Ik zie dan verontwaardigde tweets van buurtbewoners omdat het lab midden in een woonwijk zat. Wat mij dan verwondert, is dat mensen niet eerder aan de bel hebben getrokken. Bewoners moeten toch iets hebben gemerkt! Maar buren bemoeien zich niet met elkaar. Dat gedrag moeten we keren."

Puzzel

Hoe gaat u dat doen?

,,Jarenlang heeft de overheid niets of weinig betekend voor delen van de bevolking hier. Mensen hadden niets te verwachten. Nu moeten ze vanuit hun andere cultuur ineens met ons meerijden. Hoe dat gaat? Ik heb het antwoord niet. Het is een puzzel die we gezamenlijk moeten leggen."

Dan een onvermijdelijk onderwerp. U bent in de regio de eerste vrouw als politiebaas. Al leuke reacties ontvangen?

,,Mmm. Eigenlijk helemaal geen. Nou let ik er zelf niet zo op, want zo bijzonder zou het niet moeten zijn. Maar nee, Ik geloof dat ik gewoon het nieuwe 'mens' ben."

Verandert er dan niks?

,,Op mijn bureau trof ik van die deprimerende grijze postboeken aan, met harde kaft uit de jaren vijftig. Die heb ik meteen laten vervangen door plastic, paarse mappen. Misschien is dat mijn female touch. We kunnen er in ieder geval smakelijk om lachen."