Breed front in Zuidwest-Nederland voor zoet Volkerak-Zoommeer

In de brief wordt het verziltingsplan ‘kostbaar, verouderd en onnodig’ genoemd. De briefschrijvers vinden het ‘onbegrijpelijk en zeer verontrustend’ dat verzilting op de agenda is gezet. Sterker nog, het project is zelfs naar voren gehaald. De verzilting moet voor 2029 zijn beslag krijgen.

Zoute kwel

Blauwalg

Terugdringen van blauwalg was ooit één van de redenen om zout water het Volkerak en Zoommeer in te laten stromen. Inmiddels heeft de natuur zelf voor een nieuwe balans gezorgd waardoor de plaag sterk is verminderd. ,,Helaas blijven jaarlijks blauwalgen ontstaan, mede door de instroom van nutriënten vanuit rivieren die aansluiten op het meer. Ondanks dat de oorzaak van het blauwalgprobleem bekend is, is nog geen politieke wil getoond of maatregelen genomen om dit op te lossen. Door het weer zout maken ontstaan nieuwe problemen, vergelijkbaar met de problematiek in de Grevelingen. Het zout maken is dus geen oplossing, maar vragen om nieuwe grotere problemen”, is in de brief te lezen.