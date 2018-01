Bredeweg wil nieuwe kerk bouwen aan de Zandweg in Kruiningen

De Vrije Gereformeerde is twee maanden geleden ontstaan nadat dominee Gerrit Bredeweg brak met de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen. Sindsdien kerkt de gemeente in Ons Dorpshuis in Kruiningen. De afgelopen weken hebben steeds meer gezinnen uit Kruiningen zich laten overschrijven naar de gemeente van Bredeweg.



Volgens wethouder Sinke heeft de VGG haar ogen laten vallen op een perceel ten oosten van woonwinkel TMC. ,,De Vrije Gereformeerde Gemeente heeft een principeverzoek gedaan dat op de gebruikelijke wijze zal worden behandeld", aldus Sinke.

Er gaan al langere tijd geruchten in Kruiningen over bouwplannen van de VGG. Marien Weststrate van Leefbaar Reimerswaal informeerde vorige week nog bij het college. ,,Toen was mij nog niets bekend. Afgelopen donderdag is het principeverzoek gekomen. In het kader van de actieve informatieplicht leek mij het goed dit aan de gemeenteraad mee te delen."

De Gereformeerde Gemeente in Kruiningen telde aan het begin van dit jaar nog 1169 leden, van wie de helft doopleden. Het gebouw aan de Hansweertsestraatweg is in 2015 bij een grote verbouwing uitgebreid van 750 tot 1150 vaste zitplaatsen.

Een conflict tussen oud-diaken Henk Jansen en dominee Gerrit Bredeweg leidde tot grote spanningen met een scheuring in november 2017 als gevolg.