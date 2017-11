Bredeweg: 'Men hield mij voor een satan'

KRUININGEN - Na bijna een jaar van stilzwijgen, reageert dominee Gerrit Bredeweg in felle bewoordingen op de manier waarop de classis Goes van de Gereformeerde Gemeenten is omgegaan met de klachten die oud-diaken Henk Jansen tegen hem indiende. ,,Men mocht ongestraft mijn prediking bestrijden, mij smaden, beledigen en voor een ‘satan’ houden", schrijft hij onder meer in brief aan de gemeenteleden in Kruiningen.

Die woorden slaan op andere dominees die actief zijn binnen de Gereformeerde Gemeenten in de overkoepelende classis Goes. ,,Verdrietig is het dat mede op advies van twee predikanten van binnen ons eigen kerkverband de eisende partij (Henk Jansen, red.) de gang naar de kortgedingrechter maakte. Toen het classisonderzoek nog moest beginnen werden al kansels voor mij gesloten. Klaarblijkelijk om de prediking die ik altijd mocht brengen van de kansels binnen de Gereformeerde Gemeenten te weren." Bredeweg noemt het 'verdrietig maar ook veelzeggend' dat de classis Goes hier lopende het proces niet haar afkeuring over heeft uitgesproken.

Acht kantjes

In de acht kantjes tellende brief, gaat Bredeweg ook in op de handelwijze van Jansen. Die schakelde een detectivebureau in om leden van de gemeente en kerkenraadsleden te horen om zo hun zaak te verbeteren. ,,Meerdere malen hebben kerkrechtdeskundigen voornoemde handelingen betiteld als scheurmakerij en geadviseerd hiertegen op te treden. Overigens heeft de classis de handelwijze met het detectivebureau scherp afgekeurd en die resultaten niet-ontvankelijk verklaard. Alleen heeft de classis hier verder niets mee gedaan."

Bredeweg hekelt ook er allerlei informatie is gelekt, terwijl een speciale commissie van de classis de zaak nog in onderzoek had. ,,Zelfs De Telegraaf heeft men ingeschakeld en het zover gekregen dat een journalist naar Kruiningen afreisde om een interview af te nemen. U heeft het allemaal kunnen volgen via de kranten. De politie werd gebeld met het verzoek om surveillance op zondag. Alles werd gedaan om de zaak te laten escaleren en een podium te zoeken in de media."



Aangifte

Uit de brief blijkt dat Bredeweg het nog kwalijker vindt dat de commissie het lekken van informatie en het te woord staan van de pers door 'kamp Jansen', uit de rapporten heeft gelaten. ,,Wat er onder mijn auto is aangetroffen aan apparatuur werd door de commissie onder tafel geschoffeld. Mij werd zelfs verweten dat ik aangifte had gedaan bij de politie, terwijl collega- predikanten mij dringend adviseerden aangifte te doen."

De dominee suggereert dat zijn lot al was bepaald door de classis. ,,De felheid en onbewogenheid van mijn ambtsbroeders heeft mij diep getroffen. Het dienen had plaats gemaakt voor ‘heersen’. (...) De predikant en kerkenraad kwamen -in een eerlijke zaak- in opstand tegen de classis en dat werd (en wordt) in ons kerkverband niet gewaardeerd. Je schikt je of je gaat weg als je niet onder de stok van de classis door gaat. Recht of onrecht speelt hier geen enkele rol."

Bredeweg schrijft in zijn epistel aan de leden uitvoerig over de vergaderingen die tot het uiteindelijke besluit leidden. Een aantal keer werd hij pas diep in de nacht van de gang geroepen om het oordeel aan te horen. ,,Vergaderen tot diep in de nacht is niet bevorderlijk voor objectieve en weloverwogen besluitvorming. Afgevaardigden waren te moe om nog een psalmversje te zingen aan het einde van de vergadering."

Eenzaam

Overigens wil Bredeweg met zijn 'feitenrelaas' geen persoonlijke rekeningen vereffenen, zo staat in het begin van de brief te lezen. ,,U moet deze ‘verantwoording’ niet opvatten als een vorm van wrok tegen medemensen. Integendeel. We moeten bidden voor diegenen die ons onrecht aan doen."