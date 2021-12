Bredabus peperduur, straks 1,6 miljoen euro per jaar, toch willen de Staten hem behouden

SP, Forum voor Democratie, PvdA, Pro Zeeland en 50 Plus willen dat de Bredabus blijft rijden. Die vervoert dagelijks studenten vanuit Zeeuws-Vlaanderen van en naar Breda. In de plannen voor het openbaar vervoer na 2024 komt de huidige lijn 19 niet meer voor. De vijf partijen wilden daar vrijdagochtend in de Statenvergadering een stokje voor steken en hun betoog bleek bepaald niet kansloos.

Een koopje

,,Let wel, voor het in stand houden van die buslijn is de komende tien jaar 600.000 euro nodig", waarschuwde gedeputeerde Harry van der Maas. Van de 15,7 miljoen euro die de provincie jaarlijks in het openbaar vervoer steekt, gaat nu al een miljoen naar de Bredabus, rekende hij voor.

Dat is dus 60.000 euro per jaar extra, oftewel 5000 euro per maand, oftewel 165 euro per dag, rekenden enkele Statenleden snel. ,,Dat is toch een koopje?”, reageerde Willem Willemse (50 Plus).