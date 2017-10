Braziliaanse fietser op zoek naar pont in Westerscheldetunnel

Volgens voorlichter Marlous de Ridder van de marechaussee was de 22-jarige Braziliaan bezig met een fietstocht door Europa. ,,Hij was op weg naar België. Op zoek naar de veerpont naar Breskens was hij per ongeluk op de tunnelweg beland. Dat was wat de man zei, althans. Onze collega's die op weg waren naar de post in Terneuzen, troffen hem toevallig in de tunnel aan en hun eerste prioriteit was de fietser uit de tunnel te halen voor zijn eigen veiligheid. We hebben hem wel een boete van 140 euro gegeven omdat hij fietste op een weg waar dat niet mag. Die heeft hij dan ook direct betaald.''

Op social media breken mensen zich het hoofd over hoe iemand op de fiets in de tunnel kan belanden. ,,Dan hebben ze in die hokjes toch echt zitten slapen'', stelt iemand op Facebook.