Brandweerploeg uit Aalsmeer presteert het best bij landelijke finale in Goes

Fruitteler Vogelwaar­de stopt noodgedwon­gen met de oogst

14:56 VOGELWAARDE - Er hangt nog voor tonnen aan appels in de boomgaard, maar de supermarkten willen ze niet. De schappen liggen nog vol met geïmporteerd fruit. Fruitteler Herman Vereecken uit Vogelaarde is daarom noodgedwongen gestopt met de oogst. ,,Het is te gek voor woorden. De handel ligt op zijn gat."