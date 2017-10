Brandweerkraan verstopt onder geparkeerde auto

Geen mens die acht slaat op de ovale of rechthoekige putdeksel in de straat of stoep, of bij de rode of roodomrande bordjes aan de gevel. Wie omlaag kijkt en de moeite neemt om het straatvuil en gevallen blad van de deksel te vegen leest 'Hydrant', of 'Brandweerkraan'. Dat laatste maakt meteen duidelijk wat er onder de straatdeksel schuilt: de aansluiting voor de brandweer op het waterleidingnet.

In heel Zeeland liggen vele duizenden van de putdeksels. Het systeem van brandbestrijding werkt alleen als deze cruciale aansluitpunten goed bereikbaar zijn. Daar wringt soms de schoen. Het komt meer dan eens voor dat de brandweer met vereende krachten eerst een geparkeerde auto opzij moest schuiven voordat de slangen aan de kraan gekoppeld konden worden.

Volledig scherm Een putdeksel tussen twee geparkeerde auto's in de Dorpsstraat in Heinkenszand. © Theo Giele Dat kan niet altijd de automobilist verweten worden. Gemeenten lijken niet altijd rekening te houden met de plaats van de brandweerkranen. Dat levert vooral problemen op wanneer straten worden heringericht of parkeerstroken worden verplaatst. In jongere wijken is er geen probleem, maar in de straten aangelegd voordat de auto gemeengoed werd, wil er wel eens een brandweerkraan in een parkeervak belanden.

Neem bijvoorbeeld de Dorpsstraat in Heinkenszand. Daar zijn keurige parkeervakken gemaakt, ook op de plek waar brandweerkranen zitten. In een reactie zegt Gilbert Lelyveld, woordvoerder van de gemeente Borsele, dat er bij herinrichting toch zoveel mogelijk rekening is gehouden met de positie van die kranen. Maar soms is het, door de ligging van de waterleiding, niet mogelijk een brandkraan zonder hoge kosten te verplaatsen.

Toegenomen parkeerdruk

Met behulp van een kaart waarop alle brandkranen in Zeeland staan en Google Streetview kom je er al snel achter dat meer gemeenten hiermee kampen. In de wijk West in Goes bijvoorbeeld. Of neem Middelburg, waar een paar jaar geleden straten in het centrum zijn heringericht. Het heeft te maken met het zoeken naar ruimte voor auto's. Peter van Dijke, projectleider civiele techniek, wijst op de toegenomen parkeerdruk. Zowel bijvoorbeeld op de Rotterdamsekaai, de Dam als de Turfkaai zitten brandweerkranen in een parkeervak. Niet ideaal, erkent Van Dijke. Maar hij wijst er op dat er in het centrum ook relatief veel brandkranen zijn. Het moet wel heel gek lopen wil er in de buurt geen vrij bereikbare kraan is.

Quote Natuurlijk telt elke seconde, maar mocht een brandkraan niet bereikbaar zijn, dan kunnen we naar de volgende die veertig meter verderop ligt Koos de Feijter van de Brandweer Zeeland

In de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg ligt zelfs een hele rits brandweerkranen in de parkeerstrook langs het trottoir. Die auto's zijn over het algemeen van bewoners.