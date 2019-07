Brandweer Zeeland moet op de schop: ‘Per inwoner hebben we heel veel brandweer’

Zeeland heeft met 64 brandweerposten voor 383.000 inwoners ongeveer net zoveel brandweerposten als Friesland (65 voor 648.000 inwoners). Zeeland en Friesland hebben allebei ongeveer 1200 brandweermensen.



De buren van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben 69 posten en 1800 brandweermensen voor 1,1 miljoen inwoners. De brandweer in die veiligheidsregio rukt jaarlijks drie tot vier keer zo vaak uit dan de brandweer in Zeeland.



,,Per inwoner hebben we in Zeeland dus heel veel brandweer. Is dat houdbaar en is dat nuttig? Hierover moeten we goed gaan nadenken”, zei Edith van der Reijden, commandant brandweer/directeur van Veiligheidsregio Zeeland donderdag tegen het algemeen bestuur van de VRZ. Dit bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de dertien gemeenten.