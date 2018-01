Brandweer rukte 71 keer uit tijdens jaarwisseling

Dat blijkt uit een overzicht van de Veiligheidsregio Zeeland . De brandweer rukte het vaakst uit in de gemeente Vlissingen: daar was het korps 24 keer nodig. De Veiligheidsregio heeft het aantal incidenten 24 uur lang op een rij gezet, vanaf 8 uur 's morgens op oudjaarsdag. De brandweer was iets minder vaak nodig dan in dezelfde periode tijdens de vorige jaarwisseling.

In de gemeenten Hulst en Tholen hoefde de brandweer niet een keer uit te rukken. Na Vlissingen kenden Middelburg en Terneuzen de meeste inzetten: respectievelijk 11 en 9. De jaarwisseling 2017-2018 was wat de brandweerinzet betreft de rustigste van de afgelopen vier jaar. Tijdens de drie voorgaande jaarwisselingen moest de brandweer vaker uitrukken: 76 keer in 2016-2017, 95 keer in 2015-2016 en 75 keer in 2014-2015.