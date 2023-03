Brandweer maakte fouten bij grote brand in azc Middelburg

Op de eerste brandweerwagen die zaterdag 17 december uitrukte naar het azc, zaten minder mensen dan wettelijk verplicht is: 3 in plaats van 4. ‘Onderbezet uitrukken is niet toegestaan', erkent de Veiligheidsregio Zeeland in een intern evaluatierapport. Ook is vanaf de autoladder het vuur op de bovenste etage geblust, terwijl daaronder andere brandweerlieden aan het werk waren.