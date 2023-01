Brandweer beleefde rustige jaarwisseling in Zeeland

De brandweer moest in de hele provincie tachtig keer uitrukken. Vorig jaar, toen vuurwerk officieel verboden was, moest dat 75 keer. In de jaren daarvoor gebeurde het respectievelijk 72, 89 en 79 keer. De brandweer in Vlissingen had met negentien incidenten de drukste nacht. In Middelburg moest de brandweer vijftien keer op pad en in Terneuzen elf keer. Alleen de brandweer in Kapelle hoefde geen enkele keer uit te rukken.